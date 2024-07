ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 6,94 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 6,94 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 6,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 964 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 9,10 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 31,18 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 29,63 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,240 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,64 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,12 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 867,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

