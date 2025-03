ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 6,40 EUR abwärts.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 6,40 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,39 EUR. Bisher wurden heute 174.264 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. Mit einem Zuwachs von 24,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 42,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,082 EUR aus. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,15 EUR.

Am 06.03.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,912 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

