ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 25.07.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 8,61 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 8,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 128.558 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 50,49 Prozent zulegen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,77 EUR ab. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 10,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,30 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 04.11.2021 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – ein Plus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 938,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1 Media-Aktie fester: PSS1-Produktionsgeschäft in den USA wird verkauft

ProSiebenSat.1-Aktie von Analystenkommentar belastet - Auch andere Medienkonzerne unter Druck

ProSiebenSat.1 plant personalisiertes Streaming-Programm - ProSiebenSat.1-Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG