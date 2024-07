ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus ProSiebenSat1 Media SE

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,6 Prozent auf 6,37 EUR nach.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 5,6 Prozent im Minus bei 6,37 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,35 EUR. Mit einem Wert von 6,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140.945 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 43,03 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,27 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,240 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,64 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,12 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 867,00 Mio. EUR gegenüber 816,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

