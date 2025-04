ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Freitagmittag fester

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 6,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 11:45 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,11 EUR. Bei 6,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 119.820 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,84 EUR erreichte der Titel am 05.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 22,21 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,074 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,52 EUR.

Am 06.03.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,11 EUR gegenüber -0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,895 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

