ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 6,56 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 6,56 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 277.686 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 35,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1.055,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR erwirtschaftet hatte.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

