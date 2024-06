ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag im Plus

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 6,81 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 6,81 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.518 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 33,69 Prozent Luft nach oben. Bei 4,88 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,262 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,63 EUR an.

Am 14.05.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 867,00 Mio. EUR im Vergleich zu 816,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab

Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen