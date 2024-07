ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag in Grün

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 6,40 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 6,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,47 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 113.985 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 42,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 31,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,240 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,64 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,12 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,25 Prozent auf 867,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

