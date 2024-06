ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Freitagmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 6,72 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 6,72 EUR. Bei 6,73 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.453 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 35,48 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 37,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,262 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,63 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 867,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 816,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

