ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag gefragt

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 11,04 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 308.526 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 41,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 9,69 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,90 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 03.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 EUR, nach 0,78 EUR im Vorjahresvergleich. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.453,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.492,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 11.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2023 1,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

