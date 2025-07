ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger greifen bei ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 7,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 7,95 EUR. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,90 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 136.071 Aktien.

Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,97 EUR. Gewinne von 0,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,01 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,00 Mio. EUR – eine Minderung von 1,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 867,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,785 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie zweistellig fester: Kulturstaatsminister fordert Transparenz bei potenzieller MFE-Übernahme

ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck nach Analysten-Downgrade

Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel