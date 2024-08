ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE steigt am Donnerstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,84 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,84 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 5,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50.559 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 19,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,235 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,70 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 907,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 868,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

