ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE steigt am Mittwochmittag

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 11:46 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,54 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.255 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,69 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,264 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,64 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 867,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 816,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

