ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 6,37 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,37 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,54 EUR an. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.723 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 9,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 41,63 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 23,33 Prozent sinken.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,264 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,64 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 867,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

