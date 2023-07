Publity-Aktie: Eigengeschäft von Führungskraft gemeldet

Directors' Dealings

Die publity-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

publity meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 14.07.2023. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 19.07.2023 ein. Sein Engagement in publity ausgebaut, hat am 14.07.2023 NEON EQUITY AG, in enger Beziehung. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1.006 Aktien zu je 20,21 EUR. Anleger zeigten sich alles in allem bei der publity-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 19,80 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die publity-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 19,75 EUR. Die Marktkapitalisierung von publity beziffert sich unterdessen auf 304,97 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 14.876.500 beziffert.

NEON EQUITY AG führte zuvor am 13.07.2023 das letzte Eigengeschäft durch. Die Führungskraft kaufte damals 750 publity-Aktien zu jeweils 20,50 EUR.

Redaktion finanzen.net