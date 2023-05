Publity-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Aktien in diesem Artikel publity 21,70 EUR

Kürzlich kam es bei publity zu Directors' Dealings. publity meldete den Insiderdeal am 03.05.2023. Am 28.04.2023 baute NEON Equity AG, in enger Beziehung, sein Depot um 261 Aktien aus. NEON Equity AG bezahlte 22,30 EUR je Anteilsschein. Mit einem Wert von 21,70 EUR bewegte sich die publity-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der publity-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 21,60 EUR. Aktuell ergibt sich für publity eine Börsenbewertung in Höhe von 330,26 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 14.876.500 Papiere.

Der vorangegangene Insidertrade von NEON Equity AG wurde am 27.04.2023 gemeldet. NEON Equity AG erhöhte sein Engagement um 450 publity-Papiere zu jeweils 22,20 EUR.

