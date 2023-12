Publity-Aktie nach Insidertrade

Meldepflicht nachgekommen

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die publity-Aktie.

publity meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 07.12.2023. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 12.12.2023 ein. 3.159 publity-Papiere zu jeweils 15,99 EUR erwarb am 07.12.2023 NEON EQUITY AG, in enger Beziehung. Im Endeffekt sprang die publity-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,70 Prozent auf 15,30 EUR zu.

Die publity-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 16,20 EUR. publity wird derzeit am Markt mit 249,18 Mio. Euro bewertet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 14.876.500 Papiere.

Schon am 06.12.2023 stellte NEON EQUITY AG Anteile zum Kauf. Es wurde ein Kauf von 4.617 publity-Aktien zu je 15,66 EUR getätigt.

