PUMA SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von PUMA SE

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 01.07.2022 09:22:00 Uhr 1,1 Prozent auf 62,16 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.386 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 46,14 Prozent Luft nach oben. Am 25.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 57,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 7,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 100,82 EUR.

PUMA SE ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.548,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.912,20 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PUMA SE ein EPS in Höhe von 3,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA SE-Aktie: Experten empfehlen PUMA SE im Juni mehrheitlich zum Kauf

adidas-, ASOS-Aktien & Co. steigen: Einzelhandelswerte trotzen zum Teil skeptischen Analysen

PUMA mischt weiter auf dem NFT-Markt mit

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com