PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochvormittag schwächer

Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 55,14 EUR abwärts. Die PUMA SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,88 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.469 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 115,40 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,22 Prozent. Am 21.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,88 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,47 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,82 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.002,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.589,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 24.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,66 EUR je PUMA SE-Aktie.

