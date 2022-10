PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Freitagnachmittag tief südwärts

Um 04:22 Uhr fiel die PUMA SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,4 Prozent auf 44,28 EUR ab. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 42,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 664.422 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 61,63 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2022 bei 42,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 3,05 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,31 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Am 27.07.2022 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,98 Prozent auf 2.002,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.589,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 24.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 2,58 EUR im Jahr 2022 aus.

