PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich PUMA SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 23,34 EUR abwärts.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 23,34 EUR. Das Tagestief markierte die PUMA SE-Aktie bei 23,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158.775 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 105,36 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,58 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,517 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,74 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Am 08.05.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. PUMA SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,58 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,25 Prozent auf 2,08 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,10 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

