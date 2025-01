PUMA SE Aktie News: PUMA SE gibt am Mittag nach

PUMA SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 31,37 EUR ab.

Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 31,37 EUR nach. In der Spitze büßte die PUMA SE-Aktie bis auf 30,81 EUR ein. Bei 31,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 343.918 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,20 EUR) erklomm das Papier am 10.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 69,59 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 30,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten PUMA SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,820 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,759 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,49 EUR.

Am 22.01.2025 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,88 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die PUMA SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,49 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

