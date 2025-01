PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag tiefer

So entwickelt sich PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 31,00 EUR.

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PUMA SE-Aktie bis auf 30,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.373 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,20 EUR erreichte der Titel am 11.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 71,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,753 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete PUMA SE 0,820 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,99 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 22.01.2025. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,29 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 2,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 12.03.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 25.02.2026 dürfte PUMA SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

