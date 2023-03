PVA TePla Aktie News: PVA TePla büßt am Vormittag ein

Die PVA TePla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,62 EUR. Im Tief verlor die PVA TePla-Aktie bis auf 25,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,66 EUR. Bisher wurden heute 9.972 PVA TePla-Aktien gehandelt.

Am 24.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,45 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,01 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,87 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Abschläge von 84,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,79 EUR an.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte PVA TePla am 23.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.03.2024.

Redaktion finanzen.net

