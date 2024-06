Qbeyond (ex QSC)-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Portfolio geändert

Wie sich die qbeyond (ex QSC)-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

qbeyond (ex QSC) meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 04.06.2024. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 11.06.2024 ein. Sein Engagement in qbeyond (ex QSC) ausgebaut, hat am 04.06.2024 Dirks, Thorsten, Aufsichtsrat. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1 Aktie zu 0,85 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das qbeyond (ex QSC)-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 4,30 Prozent auf 0,86 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die qbeyond (ex QSC)-Aktie im FSE-Handel an und legte um 2,40 Prozent auf 0,86 EUR zu. Von der qbeyond (ex QSC)-Aktie wurden im Tagesverlauf 3.000 Stück gehandelt. qbeyond (ex QSC) verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 107,64 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 124.579.000 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Dirks, Thorsten wurde am 03.06.2024 erfasst. Die Führungskraft kaufte damals 17.250 qbeyond (ex QSC)-Aktien zu jeweils 0,85 EUR.

