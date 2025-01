QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag höher

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 43,10 EUR.

Das Papier von QIAGEN konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 43,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,80 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 17.704 Aktien.

Bei 44,13 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,39 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,59 EUR am 18.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 15,11 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 501,87 Mio. USD – ein Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 475,89 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die QIAGEN-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,18 USD je Aktie.

