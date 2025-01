QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Freitagnachmittag ins Minus

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 43,28 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 43,28 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,18 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,59 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 131.498 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,13 EUR an. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 1,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 36,59 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,35 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 501,87 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 475,89 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,18 USD je Aktie aus.

