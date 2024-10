QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zieht am Mittag an

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 39,90 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,96 EUR an. Bei 39,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.910 QIAGEN-Aktien.

Am 16.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,78 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 15,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QIAGEN ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 496,35 Mio. USD – ein Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 494,86 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,15 USD je Aktie belaufen.

