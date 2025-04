QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 36,63 EUR ab.

Das Papier von QIAGEN befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 36,63 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 36,30 EUR. Bei 36,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 129.476 Stück.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 29,28 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2025 Kursverluste bis auf 35,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 3,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 521,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,36 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,71 USD im Jahr 2027 aus.

