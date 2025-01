QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Abschlägen

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 44,00 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 44,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 43,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.034 QIAGEN-Aktien.

Bei 44,37 EUR markierte der Titel am 09.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 0,85 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 36,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,84 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,45 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 501,87 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 475,89 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,18 USD je QIAGEN-Aktie.

