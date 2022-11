QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Donnerstagvormittag ins Minus

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 44,08 EUR abwärts. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,94 EUR ab. Bei 44,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 24.943 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,56 EUR) erklomm das Papier am 26.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (37,95 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 16,15 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,30 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 07.11.2022. Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 499,63 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,28 USD je Aktie belaufen.

