QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Mittwochvormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 40,45 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 40,45 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 40,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.028 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2024 auf bis zu 43,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Abschläge von 16,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je QIAGEN-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,83 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 494,86 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 496,35 Mio. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von QIAGEN.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab