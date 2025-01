QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 44,53 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 44,53 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,51 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 44,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 409.948 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,02 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 1,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 36,59 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,45 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 501,87 Mio. USD – ein Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 475,89 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die QIAGEN-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

