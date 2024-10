QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 40,17 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 40,17 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,31 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 28.644 Stück.

Am 16.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 8,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Abschläge von 15,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,97 EUR.

QIAGEN gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 496,35 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 494,86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter