QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Freitagmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 40,49 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,56 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 40,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.613 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,97 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,44 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,093 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 07.05.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 458,80 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

