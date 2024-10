QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 39,47 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 09:03 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 39,49 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,49 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.919 Stück gehandelt.

Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,40 EUR an. 9,98 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,47 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 31.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 496,35 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 494,86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 06.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,15 USD je Aktie.

