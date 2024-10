QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Vormittag ins Plus

QIAGEN im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,01 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 39,01 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 39,10 EUR. Bei 39,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.876 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,40 EUR) erklomm das Papier am 16.01.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 11,26 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 13,48 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,97 EUR aus.

Am 31.07.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,36 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 496,35 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 494,86 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,15 USD fest.

