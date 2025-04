QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag tiefer

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 37,47 EUR nach.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 37,47 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,16 EUR ab. Bei 37,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 124.720 Stück.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 26,38 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Abschläge von 8,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,50 EUR an.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 521,20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.05.2026 wird QIAGEN schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,28 USD je QIAGEN-Aktie.

