QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Mittag zu

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 37,68 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 37,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,49 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,52 EUR. Bisher wurden heute 51.900 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 9,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,00 EUR.

QIAGEN gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,37 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 521,20 Mio. USD im Vergleich zu 458,80 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie sinkt: QIAGEN plant künftig eine jährliche Bardividende zu zahlen

Hot Stocks heute: Warren Buffett übergibt an Greg Abel - Trade der Woche: Long OS auf Qiagen (PL879K)

QIAGEN-Aktie knapp im Plus: Geräte-Offensive für Labore präsentiert