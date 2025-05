QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 37,26 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 37,26 EUR. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 37,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.964 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,09 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,12 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 458,80 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

