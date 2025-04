QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 37,31 EUR ab.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 37,31 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,28 EUR ab. Bei 37,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.466 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 26,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 8,23 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.02.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521,20 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 04.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,28 USD je QIAGEN-Aktie.

