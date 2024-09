QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 40,33 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 40,33 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 40,33 EUR. Bei 40,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 138.578 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 43,40 EUR erreichte der Titel am 16.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 7,62 Prozent Luft nach oben. Bei 33,75 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,31 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 31.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 496,35 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,15 USD je Aktie aus.

