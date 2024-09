QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Donnerstagnachmittag fester

So bewegt sich QIAGEN

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 40,29 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 40,30 EUR. Bei 40,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 198.491 QIAGEN-Aktien.

Am 16.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 7,72 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 16,23 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 496,35 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 494,86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,15 USD fest.

