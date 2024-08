QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 40,97 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 40,97 EUR ab. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,76 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.046 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 43,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 33,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 21,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,97 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 496,35 Mio. USD – ein Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 494,86 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

