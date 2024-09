QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 40,67 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,71 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,60 EUR. Zuletzt wechselten 9.889 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,72 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 17,01 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,36 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,15 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

DAX aktuell: DAX notiert letztendlich im Minus