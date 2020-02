QIX Dividenden Europa: Starkes Lebensversicherungsgeschäft bleibt auch 2019 für die Allianz ein Gewinntreiber

Angesichts positiv aufgenommener europäischer Konjunkturdaten setzt der QIX Dividenden Europa Index am Freitag nach den Verlusten des Vortages zur Erholung an. Dabei notiert der Index am Nachmittag leicht im Plus bei 11.950 Punkten. Allianz steigert 2019er Konzernergebnis um 3% und kündigt neben höherer Dividende auch neue Aktienrückkäufe an. Versicherungsholding Sampo passt seine Dividendenzahlungen an das niedrige Zinsumfeld an, bietet aber mit 2,20 Euro nach wie vor eine hohe Kapitalrendite.

Im derzeitigen Marktumfeld gehört heute dank solider Zahlen die Allianz-Aktie im Dividenden-Index mit zu den Favoriten. Aktuell befindet sie sich dabei mit 0,8% im Plus bei 230,85 Euro. Der Münchner Versicherer hat im vergangenen Geschäftsjahr angesichts guter Geschäfte mit Altersvorsorgeprodukten und Kapitalanlagen keinen Gewinnrückgang erlitten. Obwohl die Sanierung der defizitären Industrieversicherungssparte und hohe Großschäden am Ergebnis zehrten, sei 2019 der operative Gewinn um 3% auf knapp 11,9 Mrd. Euro gestiegen, gab die Allianz heute gekannt. Bereits am Vorabend hatte das Management einen weiteren Aktienrückkauf angekündigt. Bis Ende 2020 will das Unternehmen erneut eigene Papiere für rund 1,5 Mrd. Euro erwerben. Dabei liefen die Versicherungsgeschäfte zuletzt eher durchwachsen. Zwar legte im abgelaufenen Jahr der Umsatz um fast 8% auf 142,4 Mrd. Euro zu, dafür mussten die Münchner in ihrer Kernsparte, der Schaden- und Unfallversicherung, einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen. Auch kamen die Folgen von Naturkatastrophen die Allianz mit 771 Mio. Euro weniger teuer zu stehen als 2018. Die von Menschen gemachten Großschäden schlugen aber immerhin mit fast 1,3 Mrd. Euro zu Buche.

Deutlich besser entwickelten sich die Geschäfte dagegen in anderen Konzernbereichen. So stieg der Neugeschäftswert in der Lebens- und Krankenversicherung trotz der anhaltenden Niedrigzinsen um 3,8%. Und auch in der Vermögensverwaltungssparte, zu der die Töchter PIMCO und Allianz Global Investors gehören, stieg der operative Gewinn um rund 7% auf 2,7 Mrd. Euro. Allein im 4.Quartal kam es hier zu starken Kapitalzuflüssen von netto 19,7 Mrd. Euro. Dementsprechend soll auch die Dividende von 9,00 auf 9,60 Euro angehoben werden. Seit nunmehr 2008 schüttet die Allianz beständig höhere Gewinnanteile aus. Mit der jetzt in Aussicht gestellten Dividendenanhebung ergäbe sich jedenfalls für das Papier eine weiterhin überdurchschnittlich hohe Kapitalrendite von 4,1%.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Leichte Zugewinne auf aktuell 41,30 Euro verzeichnet im Dividenden-Index heute auch die Aktie von Sampo. Das Management der finnischen Versicherungsholding hatte sich zuletzt positiv über den Geschäftsverlauf des zurückliegenden Jahres sowie die weitere Dividendenpolitik geäußert. Die Versicherungsgruppe hat ein doch anspruchsvolles aber auch zugleich erfolgreiches Jahr 2019 hinter sich, erklärte der Vorstand in einem Statement. Und dies trotz niedriger Kapitalmarktzinsen und des operativ schwierigen Bankenumfeldes bei unserer Tochter Nordea Bank. Sampo selbst, das mit seinen Versicherungs- und Bankentöchtern vor allem in den skandinavischen und baltischen Ländern aktiv ist, hatte daraufhin einen geringeren operativen Gewinn von 1,54 Mrd. Euro, nach 2,09 Mrd. im Jahr zuvor, vermeldet. Allerdings kam es 2018 zu verschiedenen Sondereinflüssen, die das Ergebnis damals positiv beeinflussten. Unterstützt wird die Versicherungssparte der Holding aber in erster Linie von der 100-prozentigen Tochter If, die ihren Sitz in Schweden hat. Das Unternehmen ist dabei stark im Sach- und Unfallversicherungsgeschäft präsent und fährt nach wie vor qualitativ hochwertige Versicherungsprämien ein. Dem Vorstand von Sampo zufolge machen sich bei If jetzt vor allem die Investitionen der letzten Jahre in die Digitalisierung des Geschäfts sowie die insgesamt niedrige Kostenstruktur bemerkbar.

Für die Kapitalanlagegeschäfte ist bei der finnischen Holding zudem die Tochter Mandatum Life zuständig, die aber ebenfalls die Versicherungssparte der Gesellschaft stärkt. Sampo hat nun auch die schon zuvor angekündigte Änderung der Dividendenpolitik umgesetzt, und will für 2019 im Rahmen des schwierigen Zinsumfeldes mit teils negativen Anleiherenditen insgesamt 2,20 Euro, nach 2,85 Euro im Vorjahr, ausschütten. Allein im letzten Jahr flossen dem Unternehmen über die Töchter jedenfalls rund 1,5 Mrd. Euro an Dividendenzahlungen zu. Für Investoren bleibt die Aktie derweil aber trotz Kürzung weiterhin hochinteressant und bietet auf dem jetzigen Kursniveau noch immer eine beachtliche Kapitalrendite von 5,3%.

