QIX Dividenden Europa: Zertifizierer SGS bekräftigt Dividendenpläne und liegt mit 2021er Umsatz fast auf Vor-Krisen-Niveau

Dabei liegt der Index am Nachmittag mit 2,0 % im Plus bei 12.720 Punkten. SGS kündigt für 2022 eine unveränderte Dividende von 80,00 CHF an und setzt bei künftigen Zukäufen vor allem auf aktuelle Megatrends. Steigende Energie- und Rohstoffpreise kommen Air Liquide zugute, der Umsatz soll folglich von 25 Mrd. in diesem Jahr auf rund 26 Mrd. Euro in 2023 steigen.

Ungeachtet guter Geschäfte hat im Dividenden-Index die Aktie von SGS in den letzten Wochen deutlich gelitten. Am heutigen Mittwoch aber setzt sie die jüngste Erholung fort, und notiert mit 1,7 % im Plus bei 2.520,00 Euro. Normalerweise präsentieren sich die Papiere der Schweizer Société Générale de Surveillance-Holding bei hohen Börsenschwankungen sehr robust. Denn das Geschäftsmodell gilt durch das Netzwerk an Tochtergesellschaften als weltweit führend im Bereich Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren. Dabei setzt SGS bei Kunden mit zuletzt über 2.600 globalen Standorten und Laboratorien anerkannte Maßstäbe für mehr Sicherheit, Effizienz und Qualität. Zwar wuchsen die Erlöse im abgelaufenen Jahr um beachtliche 14 % auf 6,41 Mrd. CHF (6,21 Mrd. Euro), bis zum Vorkrisenumsatz, der 2019 bei 6,60 Mrd. CHF gelegen hatte, hat es allerdings noch nicht ganz gereicht. Da aber Zukäufe bei SGS eine wichtige Rolle spielen, wurden dementsprechend in 2021 auch insgesamt 9 Übernahmen getätigt. Diese hätten geholfen, das Portfolio weiter auf die aktuellen Megatrends und die strategischen Schwerpunkte auszurichten, hieß es im jüngsten Geschäftsbericht. Doch damit nicht genug, so setzt die Warenprüfgesellschaft auch in diesem Jahr auf strategische Akquisitionen und Partnerschaften. Weitere Firmenzukäufe strebt SGS folglich vor allem in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, Konnektivität, Nachhaltigkeit und Energiewende an.

Dabei wuchs die Unternehmenssparte Gesundheit und Ernährung bereits 2021 besonders dynamisch, auch mit Hilfe von 4 Übernahmen. In diesem Bereich sorgt der Prüf- und Zertifizierungsspezialist unter anderem für mehr Sicherheit und Qualität bei Lebensmitteln. Dazu werden in größten Laboren mikrobiologische und chemische Analysen von Lebensmitteln, Agrar-Rohstoffen und Tierfutter erstellt. Außerdem plant SGS mit dem Gewinn aus dem letzten Jahr in Höhe von 655 Mio. CHF eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 80,00 CHF (77,00 Euro) auszubezahlen. Und die Höhe der Gewinnbeteiligung soll in 2022 mindestens gehalten werden, bei zugleich organischem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich. Die Aktie von SGS bleibt somit ein Dividendengarant und bietet aktuell fast 3 % an Kapitalrendite.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Am Mittwoch zeigt sich in Anbetracht der wieder besseren Stimmung am Markt im Dividenden-Index auch die Air Liquide-Aktie freundlich und steigt leicht auf 150,10 Euro. Dabei hat sich der Industrie-Gasehersteller, der mit seinen Produkten vor allem medizinische und chemiespezialisierte Branchenkunden aber auch Elektronikhersteller adressiert, in den letzten Kriegs-beeinflussten Wochen gut entwickelt. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, aber Air Liquide profitiert in erster Linie auch von steigenden Energie- und Rohstoffpreisen, gehört also zu den Unternehmen, denen das inflationäre Umfeld in die Hände spielt. Zumal die Franzosen inzwischen auch als Wasserstoffspezialisten gelten, denen vor allem die zu erwartenden hohen Investitionen in diesen Bereich gerade in Zeiten von explodierenden Öl- und Gaspreisen zugutekommen. Erst kürzlich wurde ein Wasserstoff-Infrastruktur-Fonds aufgelegt, in den bis zu 1,5 Mrd. Euro fließen sollen. Air Liquide setzt dabei auch auf Partnerschaften, unter anderem mit dem Energiekonzern TotalEnergies, dem französischen Flughafenbetreiber VINCI oder auch dem deutschen Stahlproduzenten Thyssenkrupp. Neben dem eigentlichen Kerngeschäft, also der Herstellung von industriellen Gasen, wie Oxygen, Nitrogen und Hydrogen, eröffnen sich im Wasserstoffgeschäft neue und zukunftsträchtige Absatzmärkte.

Und da das Unternehmen operativ weltweit präsent ist, steht Air Liquide letztlich auch vor robusten Wachstumszeiten. Für den globalen Gase-Markt wird von 2021 bis 2028 eine jährliche durchschnittliche Zuwachsrate von rund 7 % erwartet. Dies würde eine Steigerung der weltweit umgesetzten Erlöse von im letzten Jahr gut 91 Mrd. auf 148 Mrd. USD bedeuten. Air Liquide will in 2022 einen Umsatz von 25 Mrd. Euro erzielen und im nächsten Jahr rund 26 Mrd., bei einer operativen Marge von 28 %. Der freie Cashflow dürfte dabei von 2,24 Mrd. auf fast 2,6 Mrd. Euro ansteigen, was für Dividendenanleger besonders wichtig ist. Denn der Gasespezialist steht auch für Dividendenkontinuität und hat meist bis zu 50 % der Jahresgewinne in der Vergangenheit an seine Aktionäre ausgeschüttet. Dadurch ergaben sich zwischen 2016 und 2021 letztlich auch attraktive Kapitalrenditen zwischen 2 und 3 %.

