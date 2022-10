Qualität - der Stil, der nicht aus der Mode kommt

Wenn kein Wunder geschieht, wird das Jahr 2022 als ein ziemlich schwieriges Jahr für Investoren in Erinnerung bleiben. Die Aktienmärkte haben das schlechteste erste Halbjahr seit Jahrzehnten hinter sich. Die Anleihen haben bei der Diversifizierung völlig versagt und verzeichnen unglaublich hohe Verluste. Aktienanleger mussten mit der seit einem Jahrzehnt anhaltenden hohen Inflation, der gestiegenen Unsicherheit, der erhöhten Volatilität und den zunehmend aggressiven Zentralbanken kämpfen. Rezessionen werden in den entwickelten Volkswirtschaften immer wahrscheinlicher. Die letzte Hoffnung der Aktienanleger auf eine Pause in Form von weniger schnellen Zinserhöhungen durch die Federal Reserve (Fed) wurde durch die Rede des Fed-Vorsitzenden Powell in Jackson Hole zunichte gemacht.

Wie sollten Anleger ihre Portfolios in diesem Umfeld positionieren?

In einem derart unsicheren Umfeld ist es unglaublich schwierig, die richtige Verteilung zu wählen: • Tendenziell schneiden Aktien mit geringer Volatilität in Rezessionen gut ab, leiden aber stark, wenn die Zinsen steigen

• Value-Aktien schneiden gut ab, wenn die Zinsen und die Inflation steigen, aber sie sind tendenziell zyklischer und leiden unter einem starken Rückgang des Wirtschaftswachstums

• Wachstums- oder Small-Cap-Aktien sind aufgrund der großen negativen Auswirkungen des Diskontierungsfaktors auf ihre Bewertung ungeeignet für Zeiten mit geringem Wachstum und Zinserhöhungen.

• Aus historischer Sicht scheint es, dass ein robuster Ansatz für das derzeitige Umfeld Aktien wären, die Folgendes kombinieren:

• Defensive Aspekte, wie z. B. die Fähigkeit, sich in Rezessionen und bei rückläufigen Aktiennotierungen gut zu behaupten

• Hohe Preissetzungsmacht, um dem Druck auf die Gewinnspanne entgegenzuwirken

• Die Fähigkeit, im späteren Verlauf des Zyklus besser abzuschneiden, wenn die Anleger bei ihrer Verteilung wählerischer werden

All dies scheint auf hochwertige Aktien hinzudeuten.

Das Allwetter-Modell

Je nachdem, wo wir uns im Zyklus befinden, schwanken die Anlagefaktoren zwischen Phasen relativer Under- und Outperformance. In der Vergangenheit haben wich Wert und Größe in frühen Zyklusphasen am besten bewährt.

Eine große Ausnahme ist die Qualität - unserer Ansicht nach der beständigste aller Faktoren.

Sicherlich kann die Qualität bei den starken Risikoanstiegen, die normalerweise den Beginn einer frühen und schnellen Zykluserholung markieren, zurückbleiben. Aber diese Umgebungen sind in der Regel nicht von Dauer, ebenso wenig wie eine unzureichende Qualität. Tatsächlich gab es seit den späten 1980er Jahren keinen rollierenden 10-Jahres-Zeitraum, in dem die Qualität schlechter abschnitt.

Abbildung 1 zeigt die rollierende Outperformance verschiedener US-Aktienfaktoren gegenüber dem Markt über Zeiträume von 10 Jahren seit den 1970er Jahren auf der Grundlage der Daten eines berühmten Wissenschaftlers: Kenneth French. Die Qualität - im Mittel über einen Zeitraum von 10 Jahren - ist der Faktor, der in der Vergangenheit am häufigsten und mit großem Abstand eine Outperformance erzielt hat (88 Prozent der Zeit, der zweitbeste Faktor erreichte nur 77 Prozent). Sie ist auch der Faktor, der die geringste schlechteste Performance aufweist. Dies verdeutlicht das Potenzial von Qualität als "Allwetterfaktor".

Es wäre klug, wenn die Anleger die Qualität als Anker ihres Portfolios betrachten würden - nicht nur heute, sondern immer.

Abbildung 1: Rollierende annualisierte 10-Jahres-Überschussrenditen von US-Faktoren gegenüber dem Markt

Quellen: WisdomTree, Ken French, Stand der Daten: 31. Juli 2022; dies ist das letzte verfügbare Datum. Wert: Hohes 30-Prozent-Kurs-Buchwert-Portfolio. Größe: Kleines 30-Prozent-Portfolio. Qualität: Hohes 30-Prozent-Portfolio. Niedrige Volatilität: Kleines 20-Prozent-Portfolio. Hohe Dividende: Hohes 30-Prozent-Portfolio. Markt: alle CRSP-Unternehmen sind in den USA ansässig und an der NYSE, AMEX oder NASDAQ notiert. Die historische Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung, und alle Anlagen können an Wert verlieren.

Qualität oder Qualität+

Der Aufbau eines Aktienportfolios mit Schwerpunkt auf einem bestimmten Aktienfaktor ist eine heikle Aufgabe. Alle Faktoren sind miteinander verknüpft, und alle Unternehmen sind in gewissem Maße allen Faktoren ausgesetzt. Wenn Portfolio-Manager den Cursor in Richtung eines Faktors bewegen, verändert sich tendenziell die Exposition des Portfolios im restlichen Portfolios. Dies gilt insbesondere für die Qualität. Bei dem Versuch, eine "reine" Qualitätsexposition zu erstellen, ist es leicht möglich:

• sich nur auf eine Handvoll hochwertiger Unternehmen zu konzentrieren und ein Portfolio zu schaffen, das voller idiosynkratischer Risiken (d. h. unternehmensspezifischer Risiken) und kleinerer Marktkapitalisierungen ist,. Dies führt zu einem Portfolio, das seine Allwettereigenschaften verliert

• Vergessen Sie die Bewertungen und schaffen Sie eine teure Aktien/Wachstums-Orientierung, wodurch das Portfolio von defensiv zu zyklisch wird.

Wenn Anleger und Broker über ein Aktienengagement mit Allwettereigenschaften und guter Eignung für das aktuelle Umfeld nachdenken, scheint eine Kombination aus höchst profitablen Unternehmen mit soliden Dividendenzahlungen die meisten Kriterien zu erfüllen.

Dieses Material wurde von WisdomTree und seinen verbundenen Unternehmen erstellt und soll nicht für Prognosen, Research oder Anlageberatungen herangezogen werden. Zudem stellt es weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren oder zur Übernahme einer Anlagestrategie dar. Die geäußerten Meinungen wurden am Herstellungsdatum getätigt und können sich je nach den nachfolgenden Bedingungen ändern. Die in diesem Material enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus proprietären und nicht proprietären Quellen abgeleitet. Daher übernehmen WisdomTree und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeiter, Führungskräfte oder Vertreter weder die Haftung für ihre Richtigkeit oder Zuverlässigkeit noch die Verantwortung für anderweitig auftretende Fehler und Auslassungen (einschließlich Verantwortlichkeiten gegenüber einer Person aufgrund von Fahrlässigkeit). Die Verwendung der in diesem Material enthaltenen Informationen erfolgt nach eigenem Ermessen des Lesers. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu.

WisdomTree Einblicke

Bildquellen: WisdomTree