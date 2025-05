Quantum eMotion Aktie News: Quantum eMotion springt am Donnerstagnachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Quantum eMotion gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Quantum eMotion-Aktie Gewinne aus. In der CDNX-Sitzung ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 1,54 CAD nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Quantum eMotion-Aktie. In der CDNX-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 1,54 CAD. Die Quantum eMotion-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,66 CAD an. Bei 1,58 CAD ging der Anteilsschein in den CDNX-Handel. Von der Quantum eMotion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.265.239 Stück gehandelt.

Bei 2,49 CAD erreichte der Titel am 03.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Quantum eMotion-Aktie somit 38,15 Prozent niedriger. Am 22.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,09 CAD ab. Der derzeitige Kurs der Quantum eMotion-Aktie liegt somit 1.611,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Quantum eMotion 0,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Quantum eMotion wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 03.06.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

