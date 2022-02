Ausblick: Covestro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneinheitlich -- Lufthansa fliegt nicht mehr nach und über Russland -- GAZPROM setzt Lieferung von russischem Gas nach Europa fort

Impfkampagne mit Novavax-Impfstoff beginnt. Österreichische Telekom-Tochter entfernt russischen Sender RT aus Programm. Ukraine hat offenbar Millionenspenden in Kryptowährungen erhalten. Elon Musk schaltet Starlink in der Ukraine frei. Westliche Staaten einigen sich auf Ausschluss russischer Banken von Swift-System. Zuschlag für Intel-Chipfabrik könnte an Magdeburg gehen.